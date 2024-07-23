Які податки для ФОПів у серпні

В Україні Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) сплачується за всіх працівників. В тому числі для фізичних осіб-підприємців, які ведуть діяльність самостійно, цей внесок також є обов'язковим.

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У серпні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць,

складає 22% від мінімальної зарплати – за місяць, максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць.

Коли йдеться про Єдиний податок (ЄП), то у серпні він буде наступним:

ФОП 1 групи повинен заплатити 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

повинен заплатити 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб); ФОП 2 групи заплатить 1 600 гривень (це 20% від мінімальної зарплати);

заплатить 1 600 гривень (це 20% від мінімальної зарплати); ФОП 3 групи має заплатити фіксований ЄП на рівні 2023 року (3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ).