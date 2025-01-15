Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році українська пенсійна система продовжує реформуватися, і ключову роль у виході на пенсію відіграє страховий стаж. Саме від кількості років сплачених внесків до Пенсійного фонду залежить не лише вік виходу на пенсію, але й її розмір.

60 років: базова умова виходу на пенсію

Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2025 році, необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. Цей показник поступово збільшувався у рамках пенсійної реформи, розпочатої у 2017 році, інформує 24 Канал.

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Якщо стажу не вистачає, є можливість вийти на пенсію пізніше або за інших умов. Зокрема:

У 63 роки – для тих, хто має від 22 до 31 років стажу.

У 65 років – якщо стаж становить від 15 до 21 року.

Таким чином, навіть із меншим стажем можна отримати пенсію, але доведеться працювати довше.

Що робити, якщо стажу менше ніж 15 років

Якщо у людини станом на 2025 рік немає хоча б 15 років страхового стажу, права на пенсію за віком вона не має. Проте є альтернатива — отримання соціальної допомоги. Соціальна виплата надається після досягнення 65 років, і її розмір залежить від сукупного доходу сім’ї.

Щоб уникнути такої ситуації, можна скористатися можливістю докупити стаж. У 2025 році вартість одного місяця страхового стажу складає 3 520 гривень (44% від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 8 000 грн).

Як визначити свій страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого за людину або нею самостійно сплачувалися внески до Пенсійного фонду України. До стажу зараховуються:

Офіційна робота, де роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Періоди військової служби, навчання на денній формі до 2004 року, декретна відпустка.

Періоди, за які внески сплачувалися добровільно.

Винятки для певних категорій

Окремі категорії громадян мають право на вихід на пенсію раніше за стандартні строки. Це стосується:

Військових та учасників бойових дій. Працівників шкідливих та важких професій (Списки №1 та №2). Медиків, освітян та артистів за умов наявності спеціального стажу.

Чому важливо мати офіційний стаж Недостатня кількість страхового стажу може стати серйозною перешкодою для отримання пенсії у майбутньому. В Україні працює накопичувальна система, де пенсійні виплати безпосередньо залежать від внесків, зроблених протягом трудового життя. Чим більший стаж і чим вищі внески, тим вищий розмір пенсії.

Отже, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 32 роки страхового стажу. За відсутності цього показника вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років залежно від тривалості стажу. Для тих, хто не має навіть 15 років стажу, передбачена соціальна допомога.