Стажу потрібно більше: як змінились умови виходу на пенсію

В Україні з початку 2025 року змінився розмір стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Це пов'язано з реформою пенсійної системи, започаткованою у попередні роки. Відтепер страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком, щороку збільшуватиметься на один додатковий рік.

Що зміниться у нарахуванні стажу

Зміни стосуються пенсійного віку, необхідного страхового стажу та інших аспектів, що впливають на доступ громадян до пенсійних виплат. 24 Канал розповідає, які нововведення стали актуальними цього року.

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Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу, тобто періоду, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Крім того, у 2025 році завершується поступове підвищення пенсійного віку для жінок, яке почалося ще у 2011 році. Тепер жінки виходять на пенсію за віком на тих самих умовах, що й чоловіки — у 60 років, за умови наявності необхідного страхового стажу.

Особливості для пільгових категорій

Військові . Для осіб, які брали участь у бойових діях, пенсійний вік знижено. Військовослужбовці, учасники бойових дій та інші категорії можуть вийти на пенсію раніше, залежно від умов їх служби та статусу.

. Для осіб, які брали участь у бойових діях, пенсійний вік знижено. Військовослужбовці, учасники бойових дій та інші категорії можуть вийти на пенсію раніше, залежно від умов їх служби та статусу. Шкідливі умови праці. Особи, які працювали у важких або небезпечних умовах, мають право на достроковий вихід на пенсію. Для цього потрібен відповідний стаж роботи за Списком №1 чи №2.

Увага! З 1 січня до 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років.

Що робити, якщо стажу недостатньо

Особи, які не мають необхідного страхового стажу після досягнення 60 років, можуть вийти на пенсію в 63 або 65 років, залежно від страхового стажу,

– пояснила експертка з правових питань Олена Воронкова з адвокатської компанії "Іван Хомич".

Зокрема, особи зі страховим стажем від 22 до 32 років можуть вийти на пенсію у 63 роки, а особи зі стажем від 15 до 22 років – у 65 років.

Воронкова також зазначила, що територіальні органи Пенсійного фонду, хоча це прямо і не прописано, але враховують додатковий страховий стаж, набутий після досягнення 60 років.

Тобто, якщо людина накопичила необхідний страховий стаж у віці 61 або 62 років, вона може вийти на пенсію раніше стандартного пенсійного віку (63 або 65 років), якщо враховувати умови, що діяли на момент досягнення нею 60-річного віку.

Наприклад, якщо у 60 років в особи вже є 31 рік стажу з необхідних 32, і якщо така особа допрацювала один рік стажу, вона має право вийти на пенсію у відповідному віці — 60 чи 61 рік.

Як визначити страховий стаж

За новими умовами, для призначення пенсії особі потрібно досягти 60 років та після 2028 року необхідно буде мати вже 35 років стажу. Тож до 2028 року, наприклад, у поточному, 2025-му, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. А ось далі – відбудуться певні зміни.

Важливим нововведенням щодо права виходу на пенсію є те, що особи, які наближаються до 65-річного віку, повинні будуть відповідати певним критеріям. Для тих, хто не досягне необхідного страхового стажу у віці 60 або 63 років, вихід на пенсію у 65 років буде можливий за умови наявності щонайменше 25 років стажу. Забігаючи наперед до 2028 року, особи, які бажають вийти на пенсію у 2025 році, повинні будуть мати від 15 до 22 років страхового стажу, щоб мати право на пенсію.

Тобто, глобально, до 2028 року в Україні продовжуватимуть діяти ті самі вимоги для виходу на пенсію. Однак, для тих, хто буде виходити на пенсію після 2028 року будуть діяти вимоги щодо наявності вже більшої кількості років страхового стажу.

Додамо, що пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.