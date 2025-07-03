"Ушастый нянь" під приватизацію: держава продає завод у Вінниці

Фонд держмайна оголосив про аукціон з продажу 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім". Підприємство відоме виробництвом побутової хімії, зокрема прального порошку "Ушастый нянь".

Деталі аукціону

Онлайн-торги відбудуться 13 серпня у системі "Прозорро.Продажі". Для участі заявки приймають до 20:00 12 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФДМУ.

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Стартова ціна пакета з 266 367 акцій (весь статутний капітал компанії) – 301,4 мільйони гривень без ПДВ. Згідно з даними ФДМУ, компанія спеціалізується на виробництві мила, миючих засобів, чистячої та полірувальної продукції.

Приватизаційний пакет включає:

25 об'єктів нерухомості загальною площею понад 31 000 метрів квардратних.

4 земельні ділянки на понад 4 гектари.

Зауважте. Покупець повинен буде дотриматися низки обов'язкових умов. Зокрема, зберегти профіль діяльності підприємства, погасити борги, уникнути звільнень працівників підприємства щонайменше упродовж 6 місяців.

Що відомо про "Вінницяпобутхім"

"Вінницяпобутхім" раніше мав російських власників і став об'єктом арешту після початку повномасштабної війни Росії.

Після націоналізації підприємство перейшло під управління АРМА, а згодом – під тимчасовий контроль компанії "Крайтекс-Сервіс" (група Afina бізнесменів Руслана Шостака та Валерія Кіптика). Саме тоді головний бренд продукції – пральний порошок "Ушастый нянь" отримав нову українську назву – "Вухастик".

У 2024 році Вищий антикорупційний суд задовольнив позов щодо стягнення активів підприємства у дохід держави. Це стало юридичною підставою для передачі пакету акцій Фонду державного майна для подальшої приватизації.

У 2025 році Кабінет Міністрів затвердив стартову ціну приватизації – понад 301 мільйон гривень. Об'єкт включено до переліку великої приватизації, що передбачає додаткові вимоги до покупця та прозорість процедури продажу.