Співвласник АТБ заперечив претензії олігарха з Росії

Про це повідомила BGV Group Management, інформує 24 Канал. Раніше Forbes Ukraine повідомляв, що російський мільярдер Молчанов подав позов до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) через конфіскацію заводів "Аерок".

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Довідково. Завод "Аерок" належав російському олігарху Андрію Молчанову, який перебуває під санкціями та має тісні зв'язки з Путіним. Актив було конфісковано у 2022 році.

Позиція компанії Буткевича

У позиції компанії зазначили, що перед купівлею було проведено ґрунтовний юридичний та фінансовий аудит, в ході якого оцінені ризики визнали контрольованими і прийнятними.

"Вся операція з придбання відбувалася в суворій відповідності з українським законодавством", — наголосили в компанії.

При цьому зазначають, що компанія також сплатила всі необхідні платежі, отримала дозвіл Антимонопольного комітету України та інші погодження. Тож право власності на активи законно належить ТОВ "Трайдент Геоінвест Україна".

Що відомо про розвиток "Аерок"

Компанія активно інвестує в модернізацію заводів. Вже в липні 2025 року планують повністю відновити виробництво на заводі в Березані, а у 2026 році після другого етапу модернізації, стартує виробництво на заводі в Обухові. Завдяки оновленим потужностям підприємства зможуть виробляти понад 1,15 мільйона кубометрів газобетону на рік.

Паралельно компанія відновлює дистрибуцію під новим брендом PORISTON. При цьому, понад 90% колишніх дилерів уже поновили партнерство.

"Ми переконані в прозорості приватизації та законності наших прав на активи. Арбітражні позови з боку колишнього власника не вплинуть на нашу роботу та стратегічні плани", – наголосили в компанії.