Совладелец АТБ отрицает претензии олигарха из России

Об этом сообщила BGV Group Management, информирует 24 Канал. Ранее Forbes Ukraine сообщал, что российский миллиардер Молчанов подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) из-за конфискации заводов "Аэрок".

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Справочно. Завод "Аэрок" принадлежал российскому олигарху Андрею Молчанову, который находится под санкциями и имеет тесные связи с Путиным. Актив был конфискован в 2022 году.

Позиция компании Буткевича

В позиции компании отметили, что перед покупкой был проведен основательный юридический и финансовый аудит, в ходе которого оцененные риски признали контролируемыми и приемлемыми.

"Вся операция по приобретению происходила в строгом соответствии с украинским законодательством", - отметили в компании.

При этом отмечают, что компания также оплатила все необходимые платежи, получила разрешение Антимонопольного комитета Украины и другие согласования. Поэтому право собственности на активы законно принадлежит ООО "Трайдент Геоинвест Украина".

Что известно о развитии "Аэрок"

Компания активно инвестирует в модернизацию заводов. Уже в июле 2025 года планируют полностью восстановить производство на заводе в Березани, а в 2026 году после второго этапа модернизации, стартует производство на заводе в Обухове. Благодаря обновленным мощностям предприятия смогут производить более 1,15 миллиона кубометров газобетона в год.

Параллельно компания возобновляет дистрибуцию под новым брендом PORISTON. При этом, более 90% бывших дилеров уже возобновили партнерство.

"Мы убеждены в прозрачности приватизации и законности наших прав на активы. Арбитражные иски со стороны бывшего владельца не повлияют на нашу работу и стратегические планы", – отметили в компании.