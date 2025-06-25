Компанія Молчанова вимагає компенсацію

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на Global Arbitration Review, інформує 24 Канал. Позов подано на підставі двосторонньої угоди між Україною та Німеччиною щодо захисту інвестицій.

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Справу зареєстрували в ICSID 18 червня. Зазначають, що інтереси позивача представляє юридична фірма Dentons (Франкфурт).

Об'єктом спору є два заводи в Обухові та Березані, які до повномасштабного вторгнення Росії були одними з найбільших виробників газобетонних блоків в Україні.

Довідково. У 2021 році компанія "Аерок" отримала виторг понад 1,8 мільярдів гривень, згідно з даними YouControl. У червні 2023 року ці активи було конфісковано державою в межах санкційної політики та передано Фонду держмайна.

Конфіскація заводів Україною

Після націоналізації виробництво зупинилось, а виторг "Аероку" впав до 1,16 мільйонів гривень. У грудні активи було продано з аукціону за 45 мільйонів доларів компанії, пов'язаній із бізнесменом Геннадієм Буткевичем. Уже на початку червня 2024 року заводи поновили роботу під новим брендом.

Окрім міжнародного арбітражу, "Аерок" оскаржує конфіскацію також у Конституційному суді України. Мовляв, чинний механізм санкцій порушує принципи права власності, рівності та правової визначеності.2

Міжнародний арбітраж

Це вже не перший арбітраж проти України через націоналізацію майна, пов'язаного з російськими бізнесменами. Наприклад, ABH Holdings, афілійована з Михайлом Фрідманом, Андрієм Косоговим і Петром Авеном, вимагає 653 мільйони доларів компенсації за націоналізацію Sense Bank.

Загалом Україна наразі є стороною щонайменше у п'яти арбітражних справах в ICSID, пов'язаних з експропріацією активів під час війни та внаслідок дії санкцій.