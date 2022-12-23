Падіння продажів та збитки: американський техногігант звільнить 10% працівників

Найбільший виробник мікросхем памʼяті в США Micron оголосив про скорочення 10% свого штату. Все заради того, щоб скоротити видатки на тлі швидкого падіння доходів компанії.

Невтішні прогнози

Через найбільше перенасичення галузі за більш ніж десятиліття у компанії Micron вважають, що їм буде важко повернутися до прибутковості у 2023 році. Відтак виробник чіпів прогнозує різке падіння продажів і більші збитки, ніж передбачали аналітики, у поточному кварталі.

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Аналітики Bloomberg пояснюють, що через високу інфляцію та нестабільну економіку, споживачі відклали покупки персональних комп’ютерів і смартфонів.

Дисбаланс та спад у галузі

За словами головного виконавчого директора Micron Санджая Мехротра, у галузі спостерігається найгірший дисбаланс між попитом та пропозицією за останні 13 років. Мехротра додав, що такі обставини, як: війна в Україні, сплеск інфляції, COVID та перебої з постачаннями – призвели до того, що індустрія чипів памʼяті повторила минулі цикли, коли ціни різко впали та знищили прибуток.

У компанії Micron, яка вже оголосила про скорочення виробництва, скорочує свій бюджет на нові заводи й обладнання, і тепер очікує витратити від 7 до 7,5 мільярдів доларів за фінансовий рік, порівняно з попередньою цільовою метою в 12 мільярдів доларів.