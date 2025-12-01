Китаєць купив частку російської компанії, що виробляє дрони для атак на Україну

Власник великого китайського постачальника запчастин для БпЛА придбав акції "Рустакт" – провідного виробника дронів у Росії. Така співпраця знаменує новий невідомий рівень відносин Китаю та Росії.

Що відомо про купівлю частки російського компанії?

Бізнесмен Ван Дінхуа став новим власником 5% акцій компанії "Рустакт", пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

"Рустакт" – це виробник безпілотника ВТ - 40, який широко використовується Росією для атак на Україну. Shenzhen Minghuaxin та інші компанії, що належать Вану, були великими постачальниками запчастин для дронів для "Рустакту".

Угода стала відомою після виявлення доказових документів, які Financial Times знайшло у відкритих російських архівах. Проте згодом дані були приховані. Зазначається, що на момент приховування даних, основним власником "Рустакт" залишався бізнесмен Павло Нікітін, який контролює 95% акцій компанії.

Семюел Бендетт, експерт з безпілотників Центру стратегічних та міжнародних досліджень, заявив, що посилення співпраці між російським та китайським ВПК та залежність Москви від китайських запчастин для безпілотників означають, що "в цьому об'єднанні є логіка".

Цікаво! Компанія "Рустакт" була найбільшим імпортером компонентів для FPV-дронів у Росії з липня 2023 року по лютий 2025 року.

Давні зв’язки

"Рустакт" і Shenzhen Minghuaxin вже працювали разом до вересня. Китайська компанія доставила "Рустакту" комплектуючих на суму 304 мільйони доларів, а також товарів на суму 107 мільйонів ​​доларів пов’язаній російській компанії "Завод Сантекс".

"Завод Сантекс" придбав контролери на 66 мільйонів доларів та двигуни постійного струму на 37 мільйонів доларів. Ці покупки, схоже, узгоджені: російські документи показують, що майже всі митні документи "Завод Сантекс" були подані "Рустактом".

Акціонер "Рустакту" Павло Нікітін раніше працював у компанії "Завод Сантекс" та був її акціонером, перш ніж його змінив на посаді керівника білорус Єгор Нікітін. Згідно з російськими документами, прізвище, по-батькові та дата народження Єгора збігаються з даними Павла, що свідчить про те, що ці двоє чоловіків можуть бути братами-близнюками.

Згідно з документами китайських компаній, Ван володіє 10% акцій китайської компанії Shenzhen Nasmin Investment. Єгор Нікітін володіє рештою 90%.

Що відомо про виробництво дронів у Росії?