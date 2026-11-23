Єдиний український виробник технічної солі планує перейти на річні контракти з клієнтами. Такий формат може бути вигідним і покупцям, які розраховують отримувати дешевшу продукцію протягом року.

Чому виробник солі хоче укладати річні договори

Компанія "Катіон-Інвест" планує домовлятися з клієнтами про закупівлю продукції на весь рік. Такий підхід дозволить виробнику заздалегідь розуміти обсяги замовлень, планувати роботу та уникати простоїв. Про це розповів директор підприємства Сергій Кондратьєв, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Кондратьєва, підприємство вже отримує пропозиції та запити щодо довгострокових контрактів. Зокрема, є області, які зацікавлені у закупівлі дешевшої української солі за умови регулярних поставок протягом року.

Єдина умова: постачати її потрібно цілий рік. Але тоді вони можуть отримати свої об'єми суттєво дешевше, ніж купують імпортну. Для нас як для виробника це також зручно, бо дає змогу виробляти планово,

– пояснив він.

Чому попит на технічну сіль зростає

За оцінкою керівника підприємства, зараз попит на технічну сіль залишається значним. Частина областей не встигла вчасно підготуватися до потреб сезону, а імпортна продукція надходить на український ринок у менших обсягах та обходиться дорожче:

Раніше основні поставки імпортної солі здійснювали морем з Єгипту.

Наразі її перевозять автомобільним транспортом із сусідніх країн, що, за словами Кондратьєва, суттєво збільшує витрати на доставку.

На цьому тлі український виробник розраховує розширити співпрацю з регіонами, які потребують технічної солі для зимового утримання доріг.

Скільки солі виробляє підприємство і хто її купує

Попри значний попит, виробничі можливості компанії наразі обмежені. Через корпоративний конфлікт, який триває з 2024 року, підприємство випускає приблизно 3 – 4 тисячі тонн технічної солі на місяць, хоча потреба в продукції більша.

Основний сезон поставок триває до березня-квітня. Після його завершення компанія зазвичай зупиняє виробництво на короткий період для технічного обслуговування.

За словами директора, загальна потреба України в солі оцінюється приблизно у 500 тисяч тонн на рік, зокрема й у технічній продукції. Водночас він уточнив, що початкові плани підприємства щодо виробництва до 40 тисяч тонн технічної солі на місяць були переглянуті через ситуацію на ринку.

Ринок технічної солі сильно впав, тож 400 тисяч тонн технічної солі просто не будуть реалізовані,

– прокоментував він початкові плани.

Наразі продукцію підприємства закуповують кілька регіонів України. За словами Кондратьєва, серед клієнтів є:

Київська область; Хмельницька область; Закарпаття.

Директор зазначив, що покупці задоволені продукцією, однак компанія не може забезпечити ринок більшими обсягами через обмежені виробничі можливості.

Підприємство також планує розширити виробництво солі завдяки впровадженню модуля фотосепарації. За прогнозами компанії, до 2029 року вона розраховує випускати близько 140 тисяч тонн солі на рік. У планах передбачено виробництво трьох основних видів продукції:

60 тисяч тонн технічної дорожньої солі;

60 тисяч тонн збагаченої кам'яної солі, зокрема фотосепарованої з різним рівнем збагачення;

20 тисяч тонн кухонної харчової солі.

Цікаво! За даними YouControl, у 2025 році доходи "Катіон-Інвест" зросли на 61,2% – до 33,36 мільйона гривень. За підсумками року компанія також отримала чистий прибуток у розмірі 19,03 мільйона гривень.



