Що відомо про Чорноморський солезавод?

Підприємства прагне забезпечити значну частину внутрішнього ринку та стати одним із ключових виробників харчової солі в Україні, пише "РБК-Україна".

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З середини травня ми почали випускати продукцію на основній лінії: сіль харчову різних фракцій, а також у різному фасуванні – мішках по 25 кг, біг-бегах, також продукція може йти насипом. Можна сказати, що всі потужності підприємства наразі вже запущені. Виробництво виходить у цикл постійної роботи,

– розповів СЕО компанії Віталій Руденко.

За його словами, Чорноморський солезавод став першим в Україні, що отримує сіль шляхом випаровування із солоної рідини. Для запуску виробництва компанія залучила турецьких партнерів із Salt Plus, які допомогли з технологіями та налаштуванням обладнання. Окремі роль зіграли працівники зруйнованої у 2022 році "Артемсолі".

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За словами Віталія Руденка, наразі головний інженер "Артемсолі" працює на заводі, допомагаючи у розробці технологій, проєктуванні та пошуку компаній, здатних надати технологічні рішення.

Що ще відомо:

Чорноморський солезавод може випускати близько 15 тисяч тонн продукції щомісяця. Це дозволяє покривати близько 50% внутрішньої потреби у солі. У перспективі підприємство планує розгорнути видобуток солі з Куяльницького лиману на Одещині.

У такому разі завод зможе практично повністю закрити потреби України у харчовій солі.

Чому повноцінний запуск заводу затримався і чи замінить він "Артемсіль"?

Будівництво підприємства стартувало ще у 2024 році, а запуск планували здійснити на початку 2026-го. Однак реалізація проєкту зіткнулася з низкою проблем.

Через аномальні морози, перебої з електропостачанням та завантаженість турецьких підрядників запуск довелось відтермінувати.

Окрема проблема – дефіцит кадрів, яка виявилася особливо гострою, адже подібних виробництв в Україні фактично не було, а відповідних кадрів на ринку майже немає.

Попри складнощі із запуском, експерти прогнозують підприємству успіх у своїй ніші.

Щодо Чорноморського заводу, то він простіший в реалізації... Менший обсяг капітальних інвестицій, менші ризики. Водночас це вужчий сегмент – харчова сіль "Екстра" та таблетована,

– каже директор з розвитку "Геологічної інвестиційної групи" Дмитро Кащук.

Протиожеледний напрямок це підприємство не закриє, але у своїй ніші з вищою доданою вартістю має хороші перспективи".

Зауважте! До повномасштабної війни 90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області. Через активні бойові дії та постійні обстріли виробник у 2022 році припинив свою роботу.