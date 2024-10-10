З Білорусі виходить виробник Dove, Domestos і чаю Lipton: хто купить активи

Британська корпорація Unilever продала свій бізнес у Росії та Білорусі. Компанія є одним із найбільших виробників товарів повсякденного попиту.

Хто купить активи компанії

Компанія володіє такими популярними брендами, як Knorr, Calvé, Lipton, Brooke Bond, Rexona, Dove, Domestos та іншими, повідомляють білоруські ЗМІ.

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Покупцем активів стала російська група "Арнест", яка виробляє засіб проти комах "Дихлофос".

Продаж охоплює весь бізнес Unilever у Росії, включно з чотирма її заводами в країні. Наш бізнес у Білорусі також входить у цю угоду,

– йдеться у заяві компанії.

Unilever також зазначила, що протягом останнього року ретельно готувала свій російський бізнес до можливого продажу.

Ця робота була складною та включала "розділення ІТ-платформ, ланцюгів постачання та адаптацію брендів до кирилиці".