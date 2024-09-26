Чим загрожує несплата податків

Як повідомляють у Державній податковій службі, платник податків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку, за винятком випадків, передбачених законом.

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Несвоєчасна сплата єдиного податку веде до фінансових санкцій:

ФОП I-II групи : штраф 50% ставки єдиного податку (фіксований).

: штраф 50% ставки єдиного податку (фіксований). ФОП III групи : розмір штрафу залежить від терміну затримки.

: розмір штрафу залежить від терміну затримки. Пеня розраховується відповідно до статті 129 Кодексу.

Зауважте! При боргові понад 60 неоподатковуваних мінімумів надсилається податкова вимога. Якщо борг не сплачується, контролюючий орган може звернутися до суду через 30 днів після вимоги.