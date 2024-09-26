Чем грозит неуплата налогов
Как сообщают в Государственной налоговой службе, налогоплательщик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение налоговой обязанности, за исключением случаев, предусмотренных законом.
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Несвоевременная уплата единого налога ведет к финансовым санкциям:
- ФЛП I-II группыштраф 50% ставки единого налога (фиксированный).
- ФЛП III группыразмер штрафа зависит от срока задержки.
- Пеня рассчитывается в соответствии со статьей 129 Кодекса.
Обратите внимание! При долге более 60 необлагаемых минимумов направляется налоговое требование. Если долг не уплачивается, контролирующий орган может обратиться в суд через 30 дней после требования.