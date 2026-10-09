Зникли 30 тисяч пляшок: невідомі обікрали виробника вин Marchesi Antinori

Масштабне пограбування стосується складу виноробної компанії Marchesi Antinori – одного з найстаріших сімейних виробників вина в Італії. За даними місцевих ЗМІ, зловмисники викрали близько 30 тисяч пляшок загальною вартістю приблизно 5 мільйонів євро.

Як зі складу зникли 30 тисяч пляшок вина

Крадіжка вина в Тоскані сталася в суботу, коли компанія готувала партію продукції для відправлення закордонним клієнтам. Однак виявили зникнення лише в понеділок 5 жовтня, коли працівники прибули на склад, пише BBC.

За попередньою інформацією, до пограбування могли бути причетні щонайменше семеро чоловіків у масках. Вони, ймовірно, вимкнули сигналізацію, відключили камери спостереження та використали навантажувачі, що належали компанії.

Викрадене вино завантажили у дві великі вантажівки. Серед зниклої продукції були відомі тосканські вина Tignanello, Solaia та Guado al Tasso. У Marchesi Antinori вважають, що вибір продукції навряд чи був випадковим:

За оцінкою компанії, викрадені пляшки зазвичай коштують від 150 до 500 євро за одиницю.

Такий вибір може свідчити, що зловмисники розбиралися у вині та мали інформацію про асортимент і зберігання продукції.

Разом з цим генеральний директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла поставив під сумнів можливість непомітно продати таку кількість дорогого вина на міжнародному ринку.

Крадіжка такого масштабу та вартості точно ніколи не траплялася в Італії. Дві вантажівки, повні товарів, не можуть просто зникнути безслідно. Тосканські дороги повні камер; можливо, якщо пощастить, нам вдасться повернути хоча б деякі з викрадених у нас пляшок,

– сказав він.

Виноробня працює понад 600 років

Marchesi Antinori залишається одним із відомих сімейних виробників італійського вина та постачає продукцію на міжнародні ринки:

Рік заснування: 1385-й. Географія експорту: 170 країн. Дохід за минулий рік: 263 мільйони євро. Орієнтовна вартість викраденої продукції: 5 мільйонів євро.

Масштаб пограбування робить цю справу значним фінансовим ударом для компанії. Водночас подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи зможуть правоохоронці встановити причетних до крадіжки та знайти викрадене вино.

До слова, обсяги продажів вина у світі впали найнижче з 1961 року. Основними факторами спаду є зміна поколінь, звичок споживання, економічні чинники, а також зростання мит у США та екстремальні екологічні умови.

Італія стала найбільшим виробником вина, Франція зазнала значного падіння виробництва, а США та Китай також фіксують зниження споживання.



