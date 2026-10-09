Как со склада пропали 30 тысяч бутылок вина

Кража вина в Тоскане произошла в субботу, когда компания готовила партию продукции для отправки зарубежным клиентам. Однако пропажу обнаружили только в понедельник, 5 октября, когда сотрудники прибыли на склад, пишет BBC.

По предварительной информации, к ограблению могли быть причастны как минимум семеро мужчин в масках. Они, вероятно, отключили сигнализацию, отключили камеры наблюдения и использовали погрузчики, принадлежащие компании.

Похищенное вино погрузили в два больших грузовика. Среди пропавшей продукции были известные тосканские вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso. В Marchesi Antinori считают, что выбор продукции вряд ли был случайным:

По оценке компании, похищенные бутылки обычно стоят от 150 до 500 евро за штуку.

Такой выбор может свидетельствовать о том, что злоумышленники разбирались в вине и располагали информацией об ассортименте и хранении продукции.

Вместе с тем генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла выразил сомнение в возможности незаметно продать такое количество дорогого вина на международном рынке.

Кража такого масштаба и стоимости точно никогда не происходила в Италии. Два грузовика, полные товара, не могут просто исчезнуть бесследно. Тосканские дороги полны камер; возможно, если повезет, нам удастся вернуть хотя бы некоторые из похищенных у нас бутылок,

– сказал он.

Винодельня работает более 600 лет

Marchesi Antinori остается одним из известных семейных производителей итальянского вина и поставляет продукцию на международные рынки:

Год основания: 1385-й. География экспорта: 170 стран. Доход за прошлый год: 263 миллиона евро. Ориентировочная стоимость похищенной продукции: 5 миллионов евро.

Масштаб ограбления делает это дело значительным финансовым ударом для компании. В то же время дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, смогут ли правоохранительные органы установить причастных к краже и найти похищенное вино.

К слову, объемы продаж вина в мире упали до самого низкого уровня с 1961 года. Основными факторами спада являются смена поколений, изменение потребительских привычек, экономические факторы, а также рост пошлин в США и экстремальные экологические условия.

Италия стала крупнейшим производителем вина, Франция пережила значительное падение производства, а США и Китай также фиксируют снижение потребления.