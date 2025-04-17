Потребление вина неуклонно падает

Потребление вина в мире в 2024 году упало до самого низкого уровня за более чем 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Представители индустрии обеспокоены относительно новых рисков, связанных с пошлинами США.

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Издание пишет, что по данным Международной организации винограда и вина (OIV), продажи в 2024 году упали на 3,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 214,2 миллиона гектолитров. В организации отметили, что это будет самый низкий показатель продаж с 1961 года. Производство также находится на самом низком уровне за более чем 60 лет, упав на 4,8% в 2024 году до 225,8 миллиона гектолитров.

Важно! Руководитель статистического отдела OIV Джорджио Дельгроссо заявил, что винная индустрия попала в "идеальный шторм", поскольку проблемы со здоровьем снижают потребление во многих странах, а экономические факторы усугубляют имеющиеся проблемы.

По данным OIV, сейчас потребитель платит за бутылку вина на 30% больше, чем в 2019 – 20 годах, а общее потребление с тех пор сократилось на 12%. В США, которые являются крупнейшим рынком вина, потребление упало на 5,8% до 33,3 миллиона гектолитров.

Что влияет на упадок винной отрасли

По словам Дельгроссо, пошлины Дональда Трампа могут стать "еще одной бомбой" для винной индустрии. Продажи в Китае остаются ниже уровня, существовавшего до пандемии Covid-19.

В Европе, на которую приходится почти половина всех продаж, потребление в прошлом году упало на 2,8%. Во Франции, одном из ключевых мировых производителей, в прошлом году было выпито на 3,6% меньше вина. Испания и Португалия оказались среди редких рынков, где потребление выросло.

Обратите внимание! По данным OIV, на производстве сказались экстремальные экологические условия – осадки выше среднего уровня в одних регионах и засухи в других.

Италия заняла первое место в мире по производству вина с объемом 44 миллиона гектолитров, тогда как объем производства во Франции упал на 23% до 36,1 миллиона гектолитров, что является самым низким показателем с 1957 года. Италия также является крупнейшим экспортером вина, а торговля увеличилась благодаря популярности игристых вин, в частности, просекко.

Испания произвела 31 миллиона гектолитров, тогда как производство вина в США упало на 17,2% до 21,1 миллиона гектолитров, из-за сильной жары.