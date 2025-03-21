Откуда взялась угроза катастрофических пошлин

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки в случае применения ЕС торговых ограничений на американские товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Ведущие производители вина в Европе могут столкнуться с непомерными расходами.

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Италия, Франция и Испания, по информации издания, входят в пятерку крупнейших экспортеров вина в США. Габриэль Пикар, возглавляющий Французскую федерацию экспортеров вин и спиртных напитков, заявил, что 200%-е пошлины станут "ударом молота" для французской промышленности, чей экспорт вина и спиртных напитков в США составляет 4,3 миллиарда долларов в год.

Итальянские виноделы надеются на лучшее

В Италии винная индустрия призывает к спокойствию, надеясь, что участники переговоров в Брюсселе и Вашингтоне смогут утихомирить растущее торговое противостояние.

Обратите внимание! США – крупнейший винный рынок Италии, объем продаж которого за последние 20 лет увеличился втрое. В прошлом году экспорт вырос почти на 7% и составил более 2,2 миллиарда долларов.

По словам Пьеро Мастроберардино, вице-президента национальной ассоциации виноделов Federvini, благодаря высоким продажам в ресторанах высокого класса американский рынок трудно заменить.

В январе американские партнеры Мастроберардино по импорту увеличили заказы примерно на 20%, предвидя возможные пошлины Трампа. Но увеличение заказов не сможет надолго компенсировать влияние пошлин, особенно таких высоких, сказал он.

Испанские виноделы тоже опасаются угрозы

Производители вина и эксперты отрасли в Испании разделяют опасения по поводу будущих пошлин.

По данным торговой группы, в прошлом году Испания была четвертым по величине экспортером вина в США по объему продаж и седьмым по объему. В прошлом году экспорт испанского вина в США вырос на 7%. По данным торговой группы, на винодельческую отрасль приходится около 2% от общего объема экономического производства страны.

Для испанских производителей вина угроза введения американских пошлин особенно актуальна. США является вторым рынком для игристого вина, которое может быть произведено только в Испании.