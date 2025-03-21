Звідки взялась загроза катастрофічних мит

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита на європейське вино, шампанське та інші спиртні напої у разі застосування ЄС торговельних обмежень на американські товари, повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press. Провідні виробники вина в Європі можуть зіткнутися з непомірними витратами.

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Італія, Франція та Іспанія, за інформацією видання, входять до п'ятірки найбільших експортерів вина в США. Габріель Пікар, який очолює Французьку федерацію експортерів вин і спиртних напоїв, заявив, що 200%-е мита стануть "ударом молота" для французької промисловості, чий експорт вина і спиртних напоїв у США становить 4,3 мільярда доларів на рік.

Італійські винороби сподіваються на краще

В Італії винна індустрія закликає до спокою, сподіваючись, що учасники переговорів у Брюсселі та Вашингтоні зможуть втихомирити зростаюче торгове протистояння.

Зверніть увагу! США – найбільший винний ринок Італії, обсяг продажів якого за останні 20 років збільшився втричі. Минулого року експорт зріс майже на 7% і склав понад 2,2 мільярда доларів.

За словами П'єро Мастроберардіно, віце-президента національної асоціації виноробів Federvini, завдяки високим продажам у ресторанах високого класу американський ринок важко замінити.

У січні американські партнери Мастроберардіно з імпорту збільшили замовлення приблизно на 20%, передбачаючи можливі мита Трампа. Але збільшення замовлень не зможе надовго компенсувати вплив мит, особливо таких високих, сказав він.

Іспанські винороби теж побоюються загрози

Виробники вина та експерти галузі в Іспанії поділяють побоювання з приводу майбутніх мит.

За даними торгової групи, торік Іспанія була четвертим за величиною експортером вина в США за обсягом продажів і сьомим за обсягом. Минулого року експорт іспанського вина в США зріс на 7%. За даними торгової групи, на виноробну галузь припадає близько 2% від загального обсягу економічного виробництва країни.

Для іспанських виробників вина загроза введення американських мит особливо актуальна. США є другим ринком для ігристого вина, яке може бути вироблене тільки в Іспанії.