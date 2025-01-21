Переработка винограда сократилась

Производители виноматериалов в 2024 году переработали 9771 тонну винограда, который собственно вырастили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agro Times. Также переработали 22 192 тонны приобретенного винограда, что составило 30,6% и 69,4% соответственно.

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Самыми популярными сортами у переработчиков в анализируемом периоде были:

" Алиготе ", которого было переработано 5220,3 тонны (16,3% в общем объеме переработанного сырья),

", которого было переработано 5220,3 тонны (16,3% в общем объеме переработанного сырья), " Шардоне " – 4015,9 тонны (12,6%),

" – 4015,9 тонны (12,6%), " Каберне Совиньон " – 2742 тонны (8,6%),

" – 2742 тонны (8,6%), " Ркацители " – 2179,6 тонны (6,8%),

" – 2179,6 тонны (6,8%), " Мускат " – 1973,5 тонны (6,2%),

" – 1973,5 тонны (6,2%), " Рислинг " – 1792,6 тонны (5,6%),

" – 1792,6 тонны (5,6%), " Саперави " – 1595,4 тонны (5%),

" – 1595,4 тонны (5%), " Пино " – 1415,1 тонны (4,4%),

" – 1415,1 тонны (4,4%), "Совиньон" і "Одесский черный" – по 1080 тонн (3,4%) и другие.

Переработка винограда в сезоне-2024 сократилась по сравнению с 2023 годом в сортовом ассортименте следующим образом:

" Алиготе " – на 30%,

" – на 30%, " Шардоне " – на 10,5%,

" – на 10,5%, " Каберне Совиньон " – на 49,2%,

" – на 49,2%, " Ркацители " – 35,6%,

" – 35,6%, " Мускат " – 61,2%,

" – 61,2%, " Рислинг " – 17%,

" – 17%, " Саперави " – 38,8%,

" – 38,8%, " Пино " – 50,9%,

" – 50,9%, "Совиньон" і "Одесский черный" – 55,6% и 48% соответственно.

В результате в сезоне 2024 года производство виноматериалов сократилось на 38,1%, до 2,391 миллиона дал виноматериалов, против 3,861 миллиона дал 2023 года.

Обратите внимание! При этом для производства столовых вин было использовано 1,618 миллиона дал виноматериалов, или 67,7%, шампанского и игристых вин – 608,8 тысячи дал (25,5%), коньяков – 91,1 тысячи дал (3,8%).