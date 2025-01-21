Переработка винограда сократилась
Производители виноматериалов в 2024 году переработали 9771 тонну винограда, который собственно вырастили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agro Times. Также переработали 22 192 тонны приобретенного винограда, что составило 30,6% и 69,4% соответственно.
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Самыми популярными сортами у переработчиков в анализируемом периоде были:
- "Алиготе", которого было переработано 5220,3 тонны (16,3% в общем объеме переработанного сырья),
- "Шардоне" – 4015,9 тонны (12,6%),
- "Каберне Совиньон" – 2742 тонны (8,6%),
- "Ркацители" – 2179,6 тонны (6,8%),
- "Мускат" – 1973,5 тонны (6,2%),
- "Рислинг" – 1792,6 тонны (5,6%),
- "Саперави" – 1595,4 тонны (5%),
- "Пино" – 1415,1 тонны (4,4%),
- "Совиньон" і "Одесский черный" – по 1080 тонн (3,4%) и другие.
Переработка винограда в сезоне-2024 сократилась по сравнению с 2023 годом в сортовом ассортименте следующим образом:
- "Алиготе" – на 30%,
- "Шардоне" – на 10,5%,
- "Каберне Совиньон" – на 49,2%,
- "Ркацители" – 35,6%,
- "Мускат" – 61,2%,
- "Рислинг" – 17%,
- "Саперави" – 38,8%,
- "Пино" – 50,9%,
- "Совиньон" і "Одесский черный" – 55,6% и 48% соответственно.
В результате в сезоне 2024 года производство виноматериалов сократилось на 38,1%, до 2,391 миллиона дал виноматериалов, против 3,861 миллиона дал 2023 года.
Обратите внимание! При этом для производства столовых вин было использовано 1,618 миллиона дал виноматериалов, или 67,7%, шампанского и игристых вин – 608,8 тысячи дал (25,5%), коньяков – 91,1 тысячи дал (3,8%).