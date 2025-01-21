Переробка винограду скоротилась

Виробники виноматеріалів у 2024 році переробили 9771 тонну винограду, який власне виростили, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agro Times. Також переробили 22 192 тонни придбаного винограду, що становило 30,6% і 69,4% відповідно.

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Найпопулярнішими сортами у переробників у аналізованому періоді були:

  • "Аліготе", якого було перероблено 5220,3 тонни (16,3% у загальному обсязі переробленої сировини),
  • "Шардоне" – 4015,9 тонни (12,6%),
  • "Каберне Совіньйон" – 2742 тонни (8,6%),
  • "Ркацителі" – 2179,6 тонни (6,8%),
  • "Мускат" – 1973,5 тонни (6,2%),
  • "Рислінг" – 1792,6 тонни (5,6%),
  • "Сапераві" – 1595,4 тонни (5%),
  • "Піно" – 1415,1 тонни (4,4%),
  • "Совіньон" і "Одеський чорний" – по 1080 тонни (3,4%) та інші.

Переробка винограду в сезоні-2024 скоротилася порівняно з 2023 роком у сортовому асортименті таким чином:

  • "Аліготе" – на 30%,
  • "Шардоне" – на 10,5%,
  • "Каберне Совіньйон" – на 49,2%,
  • "Ркацителі" – 35,6%,
  • "Мускат" – 61,2%,
  • "Рислінг" – 17%,
  • "Сапераві" – 38,8%,
  • "Піно" – 50,9%,
  • "Совіньон" і "Одеський чорний" – 55,6% і 48% відповідно.

У результаті в сезоні 2024 року виробництво виноматеріалів скоротилося на 38,1%, до 2,391 мільйона дал виноматеріалів, проти 3,861 мільйона дал 2023 року.

Зверніть увагу! При цьому для виробництва столових вин було використано 1,618 мільйона дал виноматеріалів, або 67,7%, шампанського та ігристих вин – 608,8 тисячі дал (25,5%), коньяків – 91,1 тисячі дал (3,8%).