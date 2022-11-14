Німецький виробник зброї та військової техніки Rheinmetall купує іспанську Expal: сума угоди

Німецька компанія військово-промислового сектору Rheinmetall AG оголосила про поглинання іспанського виробника боєприпасів Expal Systems SA. Сума угоди складе 1,2 мільярда євро.

Очікується, що транзакцію обидві сторони завершать влітку 2023 року. Для цього компаніям необхідно отримати схвалення антимонопольних органів та низки інших регуляторів.

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Німецька Rheinmetall купує іспанську Expal Systems

Як зазначається у пресрелізі Rheinmetall від 14 листопада, дюссельдорфська компанія прагне зміцнити свій основний бізнес з виробництва зброї, боєприпасів та палива для реактивних двигунів на постійній основі. Купуючи іспанські активи, Rheinmetall розширює резервні виробничі потужності і портфоліо власної продукції.

У компанії зауважують, що покупка Expal Systems викликана динамічною ринковою ситуацією та зростаючим величезним попитом на військову техніку і зброю у багатьох країнах. Так, поглинання іспанських активів дозволить німецькому виробнику розширити власний асортимент, зокрема артилерійських та мінометних боєприпасів, а також мінометних систем.

До слова, Expal Systems є дочірньою компанією іспанського виробника вибухівки Maxam. Активи підприємства потенційно здатні генерувати річний виторг у 700 – 800 мільйонів євро. У Rheinmetall очікують, що обсяг продажів іспанської компанії у 2022 – 2023 фінансовому році становитиме близько 400 мільйонів євро.