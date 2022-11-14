Очікується, що транзакцію обидві сторони завершать влітку 2023 року. Для цього компаніям необхідно отримати схвалення антимонопольних органів та низки інших регуляторів.

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Німецька Rheinmetall купує іспанську Expal Systems

Як зазначається у пресрелізі Rheinmetall від 14 листопада, дюссельдорфська компанія прагне зміцнити свій основний бізнес з виробництва зброї, боєприпасів та палива для реактивних двигунів на постійній основі. Купуючи іспанські активи, Rheinmetall розширює резервні виробничі потужності і портфоліо власної продукції.

У компанії зауважують, що покупка Expal Systems викликана динамічною ринковою ситуацією та зростаючим величезним попитом на військову техніку і зброю у багатьох країнах. Так, поглинання іспанських активів дозволить німецькому виробнику розширити власний асортимент, зокрема артилерійських та мінометних боєприпасів, а також мінометних систем.

До слова, Expal Systems є дочірньою компанією іспанського виробника вибухівки Maxam. Активи підприємства потенційно здатні генерувати річний виторг у 700 – 800 мільйонів євро. У Rheinmetall очікують, що обсяг продажів іспанської компанії у 2022 – 2023 фінансовому році становитиме близько 400 мільйонів євро.