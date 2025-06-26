Понад 2 мільярди прибутку: хто з українських виробників пива заробив найбільше

У 2024 році українці витратили на пиво на 7 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому. Загальна сума витрат сягнула 46,3 мільярда гривень.

Пивний ринок України відновлюється

Попри війну та складну економічну ситуацію, пивоварна галузь все ж впевнено відновлюється. Водночас ціни залишаються відносно стабільними. Про це свідчить аналітика VKURSI, передає 24 Канал.

Дивіться також "Малий бізнес зіткнувся з унікальною ситуацією": скільки ФОПів закрилися за останні місяці

Середня вартість 0,5 літра пива українського виробництва зросла лише на 1,3 гривні. Так, ціна з 32,8 гривні у 2023 році зросла до 34,1 гривні у 2024-му.

Скільки витрачали на пиво українці / Інфографіка VKURSI

У галузі працює 299 компаній, з яких 11 – новостворені. Загальний прибуток виробників пива за 2024 рік сягнув 2,5 мільярда гривень, що практично не відрізняється від показника 2023-го.

Втім, показовим є те, що це різко контрастує з 699 мільйонами гривень збитків у 2022 році.

Хто заробив найбільше

Найбільший прибуток – 84% забезпечила одна компанія із Запоріжжя, де розташовано потужності "Карлсберг Україна" (2,1 мільярда гривень прибутку).

Серед інших прибуткових гравців – "Оболонь" (1,2 мільярда гривень), "Євроазіатська пивна група" (180 мільйонів гривень), "Опілля" (107 мільйонів гривень) та інші.

"Перша приватна броварня", яка ще 2023 року мала 25,5 мільйонів гривень збитку, у 2024-му вийшла в прибуток, який становить 35,8 мільйона гривень.

Виробники пива в Україні та їх дохід / Інфографіка VKURSI

Загалом аналітики фіксують стабілізацію і навіть зростання прибутковості в більшості компаній. Зазначають, що попит відновлюється, ринок розширюється, а українське пиво впевнено тримається на полицях роздрібної торгівлі.