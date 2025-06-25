ФОПів стало менше: причини

Про це йдеться в дослідженні YouControl.Market, передає 24 Канал. Ця різниця створює виражене негативне сальдо для малого бізнесу на початку 2025 року.

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Такий стрибок аналітики пояснили "унікальною ситуацією" — вимушеною перервою в роботі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, яка тривала з кінця 2024 року до 8 січня 2025 року, створивши специфічну картину відкладеного попиту на підприємництво в наступному періоді.

Після відновлення роботи реєстру на початку 2025-го ці відкладені реєстрації та ліквідації масово реалізувалися, що й призвело до аномально високих показників відкриттів і закриттів ФОПів у першому кварталі,

– ідеться у дослідженні.

Зазначимо, що у всіх провідних галузях кількість закритих ФОПів у першому кварталі значно перевищила число нових відкриттів.

Динаміка по сферах зайнятості

Найбільший негативний баланс спостерігається в торгівлі – лише за один квартал роздрібний сектор втратив приблизно 18 тисяч ФОПів нетто (закрито 32,7 тисяч проти 14,5 тисяч новостворених бізнесів).

В ІТ та "інших послугах" чисті втрати склали близько 8 – 9 тисяч ФОПів за квартал.

Загалом, навіть з поправкою на технічні збої, тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні,

– додали в YouControl.Market.

Тож, попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів