Спільне виробництво дронів запускає Україна та Норвегія: який план роботи

Україні налагоджує виробництво дронів за українською технологією за кордоном. Спочатку угоду підписали з Великою Британією, а тепер стало відомо про спільну роботу з Норвегією у 2026 році.

Що відомо про виробництво дронів у Норвегії?

Цей крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України, пише 24 Канал з посилання на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Відповідний документ вже підписали, наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами,

– розповів Шмигаль.

До слова, українські дрони також виготовлятимуть у Британії, пише 24 Канал. Мова йде про дрони-перехоплювачі Octopus.

Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі.

Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба,

– розповів Шмигаль.

Що відомо про дрони в Україну?