Спільне виробництво дронів запускає Україна та Норвегія: який план роботи
- Україна та Норвегія запланували спільне виробництво дронів із запуском пілотної лінії у 2026 році.
- Україна також вироблятиме дрони-перехоплювачі у Великій Британії з потенційним обсягом у кілька тисяч на місяць.
Україні налагоджує виробництво дронів за українською технологією за кордоном. Спочатку угоду підписали з Великою Британією, а тепер стало відомо про спільну роботу з Норвегією у 2026 році.
Що відомо про виробництво дронів у Норвегії?
Цей крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України, пише 24 Канал з посилання на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Відповідний документ вже підписали, наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами,
– розповів Шмигаль.
До слова, українські дрони також виготовлятимуть у Британії, пише 24 Канал. Мова йде про дрони-перехоплювачі Octopus.
Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі.
Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба,
– розповів Шмигаль.
Що відомо про дрони в Україну?
У листопаді український дрон-перехоплювач Octopus пішов у серійне виробництво на трьох підприємствах, з ще 11 компаніями, які готують виробничі лінії.
В Україні розгорнуть "стіну дронів", що складається з FPV-дронів, для перехоплення російських повітряних цілей. Система складається з десятків невеликих FPV-дронів, які утворюють у повітрі своєрідне "летюче мінне поле". Вони знищують ворожі боєприпаси вибухом у небі.
Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні, і планується збільшити цей показник до 50% до кінця року. Україна активно починає виробляти дрони та ракети, зокрема Fire Point FP-1 та FP-5 "Фламінго", для ударів по території Росії.
Україна намагається досягти паритету з Росією у виробництві дронів, однак країна-агресорка отримує суттєву підтримку від Китаю щодо технологій. Сьогодні ЗСУ мають перевагу в кількості та ефективності важких нічних бомберів типу "Баба-Яга", але Росія перевершує у кількості коптерів типу Mavic.