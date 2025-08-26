Німці хочуть побудувати біля Києва одну з найпотужніших вітрових електростанцій
- Інвестор планує побудувати вітрову електростанцію у Макарівській громаді з 60 вітротурбінами потужністю 400 МВт.
- Голова Макарівської громади підписав меморандум з компанією NOTUS ENERGY, що забезпечить нові робочі місця та інвестиції в інфраструктуру.
Інвестор із іноземним капіталом, що працює у сфері зеленої енергетики, планує звести вітрову електростанцію у Макарівській громаді Київської області.
Користь від нового проєкту?
Макарівська громада розташована на заході від Києва і, за розрахунками інвесторів, має найсильніші вітрові потоки в регіоні, повідомляє Informator.ua, передає 24 Канал.
Зауважте. Проєкт передбачає встановлення близько 60 вітротурбін потужністю 400 МВт, що зробить станцію однією з найбільших у області.
Деталі угоди?
Голова Макарівської громади Вадим Токар повідомив, що вже підписав меморандум про співпрацю з представником німецької компанії NOTUS ENERGY, яка відома на міжнародному ринку впровадженням інноваційних рішень у зеленій енергетиці.
Для громади це означатиме нові робочі місця, інвестиції в інфраструктуру та генерацію електроенергії без шкідливих викидів у атмосферу. Проєкт сприятиме енергонезалежності та стійкості громади,
– зазначив Токар.
Що цьому передувало?
- Раніше подібні проєкти реалізовувалися в інших регіонах України. У Володимирському районі на Волині будують вітрову станцію з 20 генераторами.
- А на Закарпатті запрацювала перша ВЕС потужністю 1,8 МВт із турбіною 4,8 МВт, здатною забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств.
- Крім того, у Рівненській області розглядають інвестиційні пропозиції щодо виробництва біочару.