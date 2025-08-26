Користь від нового проєкту?

Макарівська громада розташована на заході від Києва і, за розрахунками інвесторів, має найсильніші вітрові потоки в регіоні, повідомляє Informator.ua, передає 24 Канал.

Зауважте. Проєкт передбачає встановлення близько 60 вітротурбін потужністю 400 МВт, що зробить станцію однією з найбільших у області.

Деталі угоди?

Голова Макарівської громади Вадим Токар повідомив, що вже підписав меморандум про співпрацю з представником німецької компанії NOTUS ENERGY, яка відома на міжнародному ринку впровадженням інноваційних рішень у зеленій енергетиці.

Для громади це означатиме нові робочі місця, інвестиції в інфраструктуру та генерацію електроенергії без шкідливих викидів у атмосферу. Проєкт сприятиме енергонезалежності та стійкості громади,

– зазначив Токар.

Що цьому передувало?