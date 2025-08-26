Польза от нового проекта?
Макаровская община расположена на западе от Киева и, по расчетам инвесторов, имеет самые сильные ветровые потоки в регионе, сообщает Informator.ua, передает 24 Канал.
Смотрите также Украинские бренды, которые стали известными в мире после 1991 года
Заметьте. Проект предусматривает установку около 60 ветротурбин мощностью 400 МВт, что сделает станцию одной из крупнейших в области.
Детали соглашения?
Председатель Макаровской общины Вадим Токарь сообщил, что уже подписал меморандум о сотрудничестве с представителем немецкой компании NOTUS ENERGY, которая известна на международном рынке внедрением инновационных решений в зеленой энергетике.
Для общества это будет означать новые рабочие места, инвестиции в инфраструктуру и генерацию электроэнергии без вредных выбросов в атмосферу. Проект будет способствовать энергонезависимости и устойчивости общины,
– отметил Токарь.
Что этому предшествовало?
- Ранее подобные проекты реализовывались в других регионах Украины. Во Владимирском районе на Волыни строят ветровую станцию с 20 генераторами.
- А на Закарпатье заработала первая ВЭС мощностью 1,8 МВт с турбиной 4,8 МВт, способной обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.
- Кроме того, в Ровенской области рассматривают инвестиционные предложения по производству биочара.