Польза от нового проекта?

Макаровская община расположена на западе от Киева и, по расчетам инвесторов, имеет самые сильные ветровые потоки в регионе, сообщает Informator.ua, передает 24 Канал.

Заметьте. Проект предусматривает установку около 60 ветротурбин мощностью 400 МВт, что сделает станцию одной из крупнейших в области.

Детали соглашения?

Председатель Макаровской общины Вадим Токарь сообщил, что уже подписал меморандум о сотрудничестве с представителем немецкой компании NOTUS ENERGY, которая известна на международном рынке внедрением инновационных решений в зеленой энергетике.

Для общества это будет означать новые рабочие места, инвестиции в инфраструктуру и генерацию электроэнергии без вредных выбросов в атмосферу. Проект будет способствовать энергонезависимости и устойчивости общины,

– отметил Токарь.

Что этому предшествовало?