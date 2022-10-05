Чи готовий український бізнес збільшувати кількість працівників цьогоріч: промовисте опитування

Платіжний сервіс Payoneer опитав понад 4 200 власників українського малого та середнього бізнесу, що працює з іноземними клієнтами. У підприємців поцікавились, як на їхні компанії вплинула повномасштабна війна та що активні бойові дії змінили у планах щодо майбутнього розвитку.

За результатами дослідження, 70% українського малого та середнього бізнесу (МСБ), що працює з іноземними клієнтами, продовжує діяльність під час повномасштабної війни. Ще 22% опитаних продовжують працювати лише частково, передає Бізнес 24.

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Результати опитування

Попри надскладні умови роботи, 43% опитаних підприємців заявили, що змогли зберегти робочі місця для всіх своїх співробітників. Ще 20% респондентів вдалось лише частково втримати довоєнний штат. При цьому, 38% керівників МСБ цьогоріч мають намір збільшити кількість персоналу.

Такі плани можливі, зокрема, завдяки тому, що третина (32%) опитаних утримала всіх своїх клієнтів, а ще майже чверть (24%) зберегли більшість з них. Й це попри те, що 72% респондентів не мали плану врегулювання кризових ситуацій до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас, більш ніж половина керівників МСБ, а саме 58%, зауважили, що досвід швидкого пристосування до надскладних умов їм дала пандемія COVID-19. Разом з тим, найбільшими проблемами, з якими зіткнувся малий та середній бізнес після 24 лютого, підприємці назвали:

фінансові труднощі – 35% опитаних;

високий рівень стресу серед співробітників – 29%;

логістичні або комунікаційні проблеми – 20%.

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Як МСБ боровся з викликами воєнного стану

Щоб захистити своїх співробітників, п'ята частина власників малого та середнього бізнесу перемістили свою компанію у більш безпечні регіони, а 17% надали працівникам одноразові виплати. Крім того, для підтримки ментального здоров'я співробітників в умовах сильного стресу, 16% підприємців надавали їм безкоштовну психологічну допомогу.

Поки ЗСУ захищають країну, українці в тилу об'єднались на волонтерському фронті. Так, благодійну допомогу почали надавати й бізнеси. Окрім очевидного позитивного ефекту, це вплинуло й на атмосферу всередині колективів – 84% респондентів заявили, що спільне волонтерство та допомога армії допомогли підвищити командний дух у їхніх компаніях та полегшити кризовий період.