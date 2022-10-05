По результатам исследования, 70% украинского малого и среднего бизнеса (МСБ), работающего с иностранными клиентами, продолжает деятельность во время полномасштабной войны. Еще 22% опрошенных продолжают работать только частично, передает Бизнес 24.

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Результаты опроса

Несмотря на сложные условия работы, 43% опрошенных предпринимателей заявили, что смогли сохранить рабочие места для всех своих сотрудников. Еще 20% респондентов удалось частично удержать довоенный штат. При этом 38% руководителей МСБ в этом году намерены увеличить количество персонала.

Такие планы возможны, в частности, благодаря тому, что треть (32%) опрошенных удержала всех своих клиентов, а еще почти четверть (24%) сохранили большинство из них. И это несмотря на то, что у 72% респондентов не было плана урегулирования кризисных ситуаций до начала полномасштабного вторжения России.

В то же время, более половины руководителей МСБ, а именно 58%, отметили, что опыт быстрого приспособления к сверхсложным условиям им дала пандемия COVID-19. Вместе с тем самыми большими проблемами, с которыми столкнулся малый и средний бизнес после 24 февраля, предприниматели назвали:

финансовые затруднения – 35% опрошенных;

высокий уровень стресса среди сотрудников – 29%;

логистические или коммуникационные проблемы – 20%.

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Чтобы защитить своих сотрудников, пятая часть владельцев малого и среднего бизнеса переместила свои компании в более безопасные регионы, а 17% предоставили работникам единовременные выплаты. Кроме того, для поддержки ментального здоровья сотрудников в условиях сильного стресса, 16% предпринимателей оказывали им бесплатную психологическую помощь.

Пока ВСУ защищают страну, украинцы объединились в тылу на волонтерском фронте. Так, благотворительную помощь начали оказывать и бизнесы. Помимо очевидного положительного эффекта, это повлияло и на атмосферу внутри коллективов – 84% респондентов заявили, что совместное волонтерство и помощь армии помогли повысить командный дух в их компаниях и облегчить кризисный период.