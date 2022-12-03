Більшість зазнала прямих збитків: як повномасштабна війна вплинула на транспортні компанії

Понад половина транспортних компаній в Україні зазнала прямих збитків унаслідок повномасштабної війни. Попри це, переважна більшість підприємств галузі не зупиняла своєї діяльності та продовжує працювати.

Про це свідчать дані опитування Європейської бізнес асоціації (EBA), проведеного спільно з юридичними фірмами. В якому стані перебуває українська транспортна галузь та як воєнні дії вплинули на функціонування транспортної інфраструктури країни – читайте далі.

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Результати опитування

За даними опитування, загалом 71% транспортних компаній в Україні не зупиняли своєї діяльності та продовжують працювати в умовах повномасштабної війни. Решта 29% опитаних підприємств галузі тимчасово не працювали унаслідок активного вторгнення Росії, проте вже відновили діяльність або ж наразі перебувають у процесі відновлення.

При цьому, 66% компаній заявили, що зазнали прямих збитків унаслідок бойових дій після 24 лютого:

55% з них оцінюють втрати, як значні,

42% – як незначні,

ще 3% вважають відновлення неможливим.

До слова, відновлювати пошкоджені або зруйновані потужності 44% респондентів планують вже після завершення війни, а ось 24% хочуть зробити це найближчим часом, незалежно від того, коли бойові дії закінчаться. Ще 27% уже вдалось відновити втрачене, і лише 5% поки не мають таких планів.

Найбільшими проблемами воєнного стану транспортні компанії разом з тим назвали:

зміну логістики унаслідок блокади портів;

зменшення попиту на їхні послуги;

перебої з енергопостачанням.

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Як компанії бачать роботу галузі далі

79% представників транспортної галузі вважають за необхідне розвивати мережу стратегічних універсальних транспортних хабів у західних регіонах країни. Так, нова інфраструктура може слугувати резервом потужностей та забезпечити оперативну переорієнтацію експортних ланцюжків.

Водночас, 76% респондентів погоджуються, що необхідно інвестувати у проєкти з розвитку транспортної інфраструктури європейських країн-сусідів, зокрема морські термінали та залізничний транспорт, українським коштом. Це, на їхню думку, допоможе забезпечити диверсифікацію логістики.

До слова, найбільш актуальними інвестиційними проєктами представники транспортної галузі вважають такі:

розвиток автомобільних шляхопроводів, що з'єднують Україну та інші європейські держави;

будівництво всередині країни стратегічних універсальних транспортних хабів, як резерву потужностей на випадок повторення агресії з боку Росії;

розбудова євроколії у 1435 міліметрів на території України.

Додамо, що для стабілізації ринку перевезень та логістики, на думку бізнесу, Кабмін має передусім сфокусуватися на зміцненні енергетичної безпеки, стабільному виконанні зернової угоди, а також розширенні її дії на інші види вантажів. Крім того, важливо зосередитись на будівництві та модернізації шляхів у напрямку кордонів з ЄС.