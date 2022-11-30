Про це свідчать дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, передає платформа відкритих даних "Опендатабот". Бізнес 24 наводить детальну інфографіку по регіонах.

Читайте також Посилюємо кіберфронт: як українському бізнесу захиститися від атак

Як змінились робота та обіги закладів у регіонах

Після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту 16 листопада, кількість закладів, які продовжили працювати, значних змін не зазнала. Проте, винятками стали Житомирська та Одеська області, де було зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих кафе та ресторанів – на -5 та -3% за тиждень відповідно.

У середньому показники обігу закладів тоді впали на 8%. Найбільше просідання зафіксовано у Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Ракетні удари та другий блекаут 23 листопада також майже не вплинули на кількість працюючих по країні закладів. Найбільше тоді постраждали Черкаська та Рівненська області – на 4% менше працюючих ресторанів та кафе за тиждень. В Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях зачинилось по 3% закладів від загальної кількості.

Водночас, є й регіон, де активних закладів того тижня побільшало – у Житомирській області відновили роботу 4% кафе та ресторанів.

Обіги закладів другий блекаут також скоротив на 8% за тиждень. Найбільше просідання зафіксовано у Кіровоградській (-16%), Волинській (-14%) та Миколаївській (-13%) областях. Тим часом у Києві, Полтавській та Чернігівській областях обіг закладів впав на 11%.

Зверніть увагу! Хочете дізнатись, як змінився ваш клієнт та його потреби? За допомогою інструментів Big Data Київстар Бізнес побудує портрет вашого клієнта та допоможе дізнатися його актуальні характеристики й уподобання.