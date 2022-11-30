Об этом свидетельствуют данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, сообщает платформа открытых данных "Опендатабот". Бизнес 24 приводит подробную инфографику по регионам.

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Как изменились работа и обороты заведений в регионах

После массированного обстрела гражданской инфраструктуры и первого блэкаута 16 ноября, количество заведений, продолживших работать, значительных изменений не претерпело. Однако исключениями стали Житомирская и Одесская области, где были зафиксированы наибольшие падения количества работающих кафе и ресторанов – на -5 и -3% за неделю соответственно.

В среднем показатели оборотов заведений тогда упали на 8%. Наибольшее проседание зафиксировано в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%) областях.

Ракетные удары и второй блэкаут 23 ноября также почти не повлияли на количество работающих по стране заведений. Больше всего тогда пострадали Черкасская и Ровенская области – на 4% меньше работающих ресторанов и кафе за неделю. В Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях закрылось по 3% заведений от общего количества.

В то же время, есть и регион, где активных заведений на той неделе стало больше – в Житомирской области возобновили работу 4% кафе и ресторанов.

Обороты заведений второй блэкаут также сократил на 8% за неделю. Наибольшее проседание зафиксировано в Кировоградской (-16%), Волынской (-14%) и Николаевской (-13%) областях. Тем временем в Киеве, Полтавской и Черниговской областях обороты заведений упали на 11%.

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