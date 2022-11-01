На тлі значних втрат в Україні: чи планує малий та середній бізнес виходити на міжнародні ринки

Розширення географічної присутності стає все актуальнішим для підприємців на тлі вичерпання фінансових резервів та втрат доходів унаслідок війни. Так, близько третини малих та середніх компаній мають намір налагодити експорт товарів чи послуг за кордон.

При цьому, 29% бізнесів уже працюють на іноземних ринках. Про це свідчать результати опитування Європейської бізнес асоціації (EBA), в якому взяли участь 105 представників малого та середнього бізнесу програми Unlimit Ukraine.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Результати опитування

Загалом 59% респондентів заявили, що вже працюють або планують розширювати діяльність за кордон. Водночас, 39% опитаних підприємців наразі взагалі не зацікавлені у виході на міжнародні ринки.

Як зазначають в EBA, розширення географічної присутності допомогло б малому та середньому бізнесу частково покрити фінансові втрати та ризики, спричинені унаслідок повномасштабної війни.

Так, 25% опитаних повідомили про відсутність будь-яких фінансових резервів, 11% заявили про фінансову подушку, якої вистачить на місяць, 28% – на кілька місяців, а 17% – на пів року. Ще 14% МСБ мають резерви на рік і більше.

За власними оцінками малих та середніх підприємств, їхні фінансові втрати унаслідок повномасштабного вторгнення Росії нині становлять:

до 10 тисяч доларів – 33% опитаних;

від 10 до 50 тисяч доларів – 23%;

від 50 до 100 тисяч доларів – 15%;

понад 100 тисяч доларів – 14%.

Про відсутність фінансових втрат, разом з тим, повідомили 10% підприємців.

Обмеження роботи

За результатами опитування, у повному обсязі нині працюють лише 39% малих та середніх бізнесів. Взагалі припинили діяльність 11% підприємств. Ще 50% працюють частково, з тими чи іншими обмеженнями, зокрема:

30% обмежили географію діяльності;

19% працюють винятково в онлайні;

16% закрили частину торгових точок або відділень.

Водночас, 43% опитаних МСБ виплачують зарплати своїм співробітникам у повному обсязі. При цьому, 18% підприємств скоротили заробітну плату, а 9% – відправили персонал або його частину у неоплачувані відпустки. До звільнень та скорочень працівників вдались 13% опитаних.

До чого готується малий та середній бізнес

В EBA підкреслюють, що напередодні зими малий та середній бізнес найбільше готується до перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії, ударів росіян по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, а також перебоїв зі зв'язком та інтернетом.

Зокрема, підприємці закуповують обладнання для автономного опалення та електропостачання, налагоджують резервні канали зв'язку, утеплюють або ж консервують деякі приміщення тощо. Крім того, бізнес запасається матеріалами та продукцією, запроваджує дистанційну роботу для команд, готує сценарії релокації або евакуації власних співробітників.