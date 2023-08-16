Власник "Мівіни" заробив 39 мільярдів за день: у чому секрет його успіху

Мільярдер з В'єтнаму Фам Нят Вионг зафіксував стрімке збільшення власного капіталу. Йдеться про десятки мільярдів доларів. Що стало причиною такого успіху – читайте далі.

В Україні в'єтнамський бізнесмен відомий завдяки компанії "Мівіна", яку він заснував. Проте не ця фірма стала причиною різкого збільшення капіталу мільярдера.

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Бізнесмен з В'єтнаму заробив десятки мільярдів за день

Фам Нят Вионг зафіксував новий фінансовий успіх завдяки виходу на фондову біржу його компанії VinFast, яка займається створенням електромобілів.

Цікаво, що цей стартап наразі продає за тиждень менше електромобілів ніж всесвітньо відомий виробник автівок General Motors, проте це завадило VinFast спричинити справжній фурор на фондовому ринку. Перші акції компанії розмістили на американській біржі Nasdaq.

У перший же день торгів цінні папери VinFast зросли на 255%. У результаті стартап випередив за капіталізацією таких мастодонтів ринку, як GM чи Mercedes-Benz Group. Завдяки цьому його особисті статки зросли на 39 мільярдів доларів до 44,3 мільярда доларів США.

Далі – більше! Фам Нят Вионга одразу потрапив у 30 лідерів. Раніше бізнесмен займав позицію у п'ятій сотні списку, за даними Bloomberg.