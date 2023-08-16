Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що потрібно далі тиснути на міжнародну спільноту. Це абсолютно неприйнятна ситуація.
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"Вони себе спокійно почувають, повертаючись на ринок Росії, беручи на себе зобов'язання платити податки в бюджет, щоб за ці податки направлялися на зброю для знищення українців. Це абсолютно неприйнятна ситуація, ми маємо з нею щось робити і далі продовжуватимемо тиснути на міжнародну спільноту, щоб вона перестала гратись в лицемірство", – наголосив посадовець.
Корупційні премії для компаній
Михайло Подоляк підкреслив, що є санкції щодо певних громадян чи компаній з російською юрисдикцією. Для компаній споживчої галузі санкцій немає. Понад тисяча компаній, які виготовляють товари для споживацького ринку, працюють в Росії. Щорічно вони сплачують податків на 4 мільярди доларів.
Сьогодні на російському ринку залишаються працювати компанії, бо там преміальний сегмент. Через те, що Росія закрита країна, ціни вищі на 15 – 30 % від загальних цін по глобальному ринку. Там, до речі, багато корупційних премій для того, щоб залишатись працювати. Там чудово для людей, які не мають особливих емпатійних внутрішніх стрижнів,
– пояснив радник голови ОПУ.
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Міжнародні компанії на ринку Росії: останні новини
- Німецький бренд Hugo Boss повідомив про рішення залишитися на російському ринку. Як йдеться у звіті компанії за перше півріччя 2023 року, бренд прийняв рішення продати увесь свій роздрібний бізнес на території Росії. Натомість Hugo Boss кине усі сили на оптові постачання своєї продукції окупантам.
- Французький гігант L'Oréal публічно засудив війну в Україні й передав гроші, аби допомогти українським біженцям. Далі заявив про припинення комерційної діяльності у Росії, однак на ділі все зовсім інакше.
- Після початку повномасштабного вторгнення алкогольна компанія Bacardi не лише не пішла з російського ринку, а й наростила імпорт та збільшила прибуток, автоматично збільшивши виплати до російського бюджету. НАЗК повідомило про те, що відтепер компанія Bacardi перебуває у переліку міжнародних спонсорів війни.