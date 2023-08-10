Після початку повномасштабного вторгення алкогольна компанія Bacardi не лише не пішла з російського ринку, а й наростила імпорт та збільшила прибуток, автоматично збільшивши виплати до російського бюджету. Хвилюватися про свою репутацію найбільший у світі виробник алкоголю не збирається.

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Bacardi – міжнародний спонсор війни

НАЗК повідомило про те, що відтепер компанія Bacardi перебуває у переліку міжнародних спонсорів війни. Бермудський офіс навіть не збирався приймати рішення про вихід із російського ринку.

Які бренди алкоголю належать Bacardi Загалом компанії належать понад 200 торгових марок, а ром Bacardi є найбільш продаваним ромом у світі. Також найбільш популярними є бренді Baron Otard, D’USSÉ, джин Bombay, текіла Cazadores, віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy, а також Martini.

Коли почалася повномасштабна війна, Bacardi на своєму сайті зробила заяву, що припиняє експортувати продукцію в Росію та вкладати гроші у рекламу. Втім, через деякий час ця частина з офіційної заяви "магічним" чином зникла.

Bacardi скористалася виходом з Росії багатьох алкогольних компаній і почала нарощувати імпорт своєї продукції до Росії. Лише в 2022 році компанії наростила свій прибуток на 206%, сплативши у російський бюджет понад 12 мільйонів доларів.

Також раніше повідомлялося, що Bacardi працює не лише в Росії, а й на території окупованих Донецької та Луганської областей.