Багато міжнародних брендів порушили обіцянку піти з російського ринку. Серед них Bacardi International, яка виготовляє алкогольну продукцію.

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Bacardi наростила прибуток у Росії в рази

Компанія Bacardi продовжує не лише постачати алкоголь на російський ринок, а й провадити маркетингову та іншу діяльність на території окупантів. Комерційні витрати лише за минулий рік ледь не дійшли до 7 мільярдів рублів.

Також відомо, що Martini буде спонсорувати фестиваль сибірської кухні. Martini Fiero та Grey Goose будуть фірмовими напоями фестивалю.

Та шалених інвестицій у просування на російському ринку та постачань алкоголю окупантам Bacardi було замало, тому вона вирішила розгорнути діяльність на окуповані території. Відомо, що компанія постачає продукцію у Крим, Донецьк та Луганськ.