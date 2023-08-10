После начала полномасштабного вторжения алкогольная компания Bacardi не только не ушла с российского рынка, но нарастила импорт и увеличила прибыль, автоматически увеличив выплаты в российский бюджет. Беспокоиться о своей репутации крупнейший в мире производитель алкоголя не собирается.

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Bacardi – международный спонсор войны

НАПК сообщило о том, что отныне компания Bacardi находится в перечне международных спонсоров войны. Бермудский офис даже не собирался принимать решение о выходе из российского рынка.

Какие бренды алкоголя принадлежат Bacardi Всего компании принадлежат более 200 торговых марок, а ром Bacardi является самым продаваемым ромом в мире. Также наиболее популярны бренды Baron Otard, D’USSÉ, джин Bombay, текила Cazadores, виски Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy, а также Martini.

Когда началась полномасштабная война, Bacardi на своем сайте сделала заявление, что перестает экспортировать продукцию в Россию и вкладывать деньги в рекламу. Впрочем, спустя некоторое время эта часть из официального заявления "магическим" образом исчезла.

Bacardi воспользовалась выходом из России многих алкогольных компаний и принялась наращивать импорт своей продукции в Россию. Только в 2022 году компания нарастила свою прибыль на 206%, уплатив в российский бюджет более 12 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Bacardi работает не только в России, но и на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.