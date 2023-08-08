Беспилотники компании Baykar стали очень популярными. Герои ВСУ продемонстрировали результаты эффективного использования аппаратов всему миру, поэтому у турецкой компании нет проблем с новыми клиентами.

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Кто приобретет беспилотники на рекордную сумму

Компания Baykar сообщила о том, что подписала соглашение об экспорте беспилотников и дальнейшее сотрудничество с министерством обороны Саудовской Аравии. Это соглашение стало рекордным для Турции в оборонной и аэрокосмической отрасли.

Мы также заключили Соглашение о локализации технологий для Bayraktar AKINCI из SAMI Defense (дочерняя компания Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии,

– говорится в заявлении Baykar.

Участие в подписании соглашения приняли также турецкие компании ASELSAN и ROKETSAN.

"Bayraktar AKINCI не является обычным оружием или летательным аппаратом. Это умный летающий робот, оснащенный десятками компьютеров, десятками тысяч строк кода и искусственным интеллектом", – сказал генеральный директор Baykar Халюк Байрактар.

Напомним, Украина прямо сейчас инвестирует миллиарды гривен в производство беспилотников, ведь они крайне нужны на фронте.