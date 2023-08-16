Німецький бренд Hugo Boss повідомив про рішення залишитися на російському ринку. Формат роботи компанія дещо змінить, але відмовлятися від грошей російських окупантів німці не збираються.

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Як Hugo Boss буде працювати у Росії

Як йдеться у звіті компанії за перше півріччя 2023 року, бренд прийняв рішення продати увесь свій роздрібний бізнес на території Росії. Натомість Hugo Boss кине усі сили на оптові постачання своєї продукції окупантам.

Документ повідомляє, що переосмислення бізнес-моделі на російському ринку змусило класифікувати увесь роздрібний бізнес як активи та зобов'язання для продажу. Відповідне рішення менеджмент компанії ухвалив ще наприкінці березня.

Зараз Hugo Boss веде перемовини про продаж роздрібних активів у Росії, але інформація про потенційних покупців наразі відсутня.

Раніше ми писали про те, що найбільший виробник алкоголю у світі поповнив список міжнародних спонсорів війни. З початком повномасштабного вторгення Bacardi скористалася відходом конкурентів з російського ринку та наростила обсяги постачання продукції на російський ринок.