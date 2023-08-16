Немецкий бренд Hugo Boss сообщил о решении остаться на российском рынке. Формат работы компания несколько изменит, но отказываться от денег российских окупантов немцы не собираются.

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Как Hugo Boss будет работать в России

Как сообщается в отчете компании за первое полугодие 2023 года, бренд принял решение продать весь свой розничный бизнес на территории России. Hugo Boss бросит все силы на оптовые поставки своей продукции оккупантам.

Документ сообщает, что переосмысление бизнес-модели на российском рынке заставило классифицировать весь розничный бизнес в качестве активов и обязательств для продажи. Соответствующее решение менеджмент компании принял еще в конце марта.

Сейчас Hugo Boss ведет переговоры о продаже розничных активов в России, но информация о потенциальных покупателях отсутствует.

Ранее мы писали о том, что самый большой производитель алкоголя в мире пополнил список международных спонсоров войны. С началом полномасштабного вторжения Bacardi воспользовалась уходом конкурентов с российского рынка и увеличила объемы поставок продукции на российский рынок.