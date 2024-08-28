Власник російського банку мав бізнес в Україні: як він заробляв на українцях

НБУ повідомив ще про одну компанію, в якої проблеми з діловою репутацією. З'ясувалося, що нею володіє власник російського банку.

Проблеми з репутацією

Нацбанк оголосив, що визнає небездоганною ділову репутацію ТОВ "Лізинг Тайм". Мова йде і про власника компанії Грегорі Штульберга.

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НБУ отримав підтвердження того, що Грегорі Ісакович Штульберг володіє російським "Алеф-Банк". Ці дані підтвердило й українське розвідувальне співтовариство.

Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ "Лізинг тайм", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансової компанії та її власника небездоганною,

– додали у НБУ.

"Алеф-банк" вже під санкціями

22 лютого 2023 року рішенням РНБО Україна запровадила санкції на 50 років до всіх банків, які мають російську реєстрацію. Це рішення стосується і "Алеф-Банку".

"Лізинг Тайм" отримав свою ліцензію у 2018 році. Компанія надає фінансування у сфері легкових, вантажних та автобусних перевезень, торгівельного обладнання, дорожньої техніки, промислового обладнання.