Чому Іспанія відмовила угорській компанії

Відповідно до заяви іспанського уряду, пропозиція від угорської компанії містить "непереборні ризики" для громадського порядку.

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Цікаво! Для блокування угоди Іспанія скористалася тимчасовими правилами з часів пандемії Covid-19. Це дозволяє блокувати поглинання місцевих корпорацій іноземними компаніями з Євросоюзу, а термін дії цих правил закінчиться наприкінці року.

Головна проблема те, що компанія Ganz-Mavag має зв'язки з державним керівництвом Угорщини.

Відомо, що угорський бізнес належить приватному інвестиційному фонду, що керується державною нафтовою компанією Mol Nyrt.

Таким чином, керівництво Mol Nyrt пов'язане з прем'єр-міністром Угорщини – Віктором Орбаном.

Нагадуємо! Угорська компанія мала намір купити іспанську вагонобудівну компанію Talgo за 600 мільйонів євро на початку весни. Крім того, серед претендентів була ще чеська Skoda Transportation, яка запропонувала "бізнес-об'єднання" двох компаній. Втім пропозиція була відхилена радою директорів іспанської компанії.