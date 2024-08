Інтерес інвесторів зростає

Це свідчить про підвищений інтерес інвесторів до захисних активів на тлі побоювань щодо уповільнення світової економіки.

22 серпня фармацевтичний індекс Topix став першим і поки єдиним сектором, який досяг нового піка після падіння японського фондового ринку. У першій половині року цей сектор був лише на 18-му місці за результативністю.

Цікаво! Фармацевтична галузь традиційно вважається стійкою до економічних спадів, і компанії, що виробляють ліки за межами Японії, також показують гарні результати, оскільки інвестори стають обережнішими.

Чому акції компаній зростають

Японські фармацевтичні компанії мають можливість розширювати свою діяльність на міжнародному рівні, що робить їхні акції привабливими для інвесторів.

Цікаво! Оцінки та рентабельність капіталу цих компаній залишаються високими. Оскільки акції, пов'язані з напівпровідниками, вже досягли високої вартості, фармацевтичні компанії стають привабливими завдяки своєму потенціалу зростання та високій прибутковості.

З липня компанії з високою ринковою капіталізацією, такі як Sumitomo Pharma Co., показали найвищі результати, зі зростанням акцій на 67% за останній тиждень. Акції Otsuka Holdings Co. та Chugai Pharmaceutical Co. також піднялися щонайменше на 25%.

Зауважте! Водночас широкий індекс Topix знизився на 4,5% за цей період і досі відстає більш ніж на 8% від свого липневого максимуму.