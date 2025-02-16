У 2025 році бізнес-середовище України залежатиме від низки факторів, зокрема від розвитку ключових галузей та нових можливостей. Тож є галузі, які вже довший час вважаються перспективними: від будівництва й ІТ-сфери до сільського господарства та промисловості.

Разом з тим, розвиток бізнесу в Україні не обходиться й без труднощів. Це нестача фінансування, відсутність достатніх пільг для інвесторів, корупційні ризики тощо. Попри це в країні доволі низькі податки та цифровізація етапів ведення бізнесу, а відкрити власну справу можна із мінімальним капіталом.

24 Канал дізнавався які перспективи та виклики чекають на українських підприємців у найближчому майбутньому, скільки потрібно мати коштів для відкриття малого бізнесу та які країни є найкращими для ведення власної справи з огляду на податкову політику.

Які галузі будуть перспективними у 2025 році

Бізнесменка Марія Мулява розповіла для 24 Каналу, що в Україні є галузі, які вже довший час вважаються перспективними. Вони в принципі й на державному рівні визначені як основні галузі.

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Йдеться про енергетику, сільське господарство та ІТ-галузь. Очікується, що їхня доля на ринку не зміниться критично у 2025 році.

Крім того, у зв'язку з тим, що весь світ зараз дбає про зміну клімату, є чимало програм, які направлені на те, щоб переходити на відновлювальні джерела енергії. Тож бізнесу, який пов'язаний з енергетикою, з відновлювальними джерелами енергії, зі зменшенням викидів, або сприє цьому, буде надаватись більше уваги та фінансування.

Марія Мулява Виконавчий директор компанії GTL В Україні на сьогодні є диференціація можливостей до розвитку різних бізнесів. Тому якщо узагальнити, перспективним залишається будівельний бізнес, який на Заході України розвивається. Також бачу, що спаду в цінах на нерухомість не передбачається.

Крім будівельного бізнесу, є ще сфера послуг, оскільки Львів та загалом весь Захід України на сьогодні стали місцем концентрації й нових трудових ресурсів. А ще ці регіони більше розглядають українці як місце для проживання.

Мулява звертає увагу й на логістику, адже шляхи України включили до пан'європейської мережі ТЕN-Т. Таким чином, українські шляхи будуть розвиватися.

Маршрути, які зараз будуть проходити через Україну, в тому числі і на південь, через Одесу, на Румунію та Болгарію, а деякі через Чернівці. Це означає, що будь-які інфраструктурні проєкти, які будуть розвиватися, вони будуть охоче входити на напрямки, які розміщені в пан'європейської мережі перевезень,

– пояснює Марія Мулява.

Чому Захід України стає новим центром для розвитку бізнесу

Підприємець Антон Подільчак розповів 24 Каналу, що через початок повномасштабної війни велика кількість легкої промисловості мігрувала на Захід України. Це особливо спостерігалося впродовж 2022 – 2023 років, а у 2024 році процес трішки сповільнився.

Подільчак додає, що все, що зараз пов'язане з будівництвом, а це починаючи від сухих будівельних матеріалів й закінчуючи шклом, можу бути актуальним для України.

Антон Подільчак Голова координаційної ради Західноукраїнського офісу EBA, директор компанії EPS Станом на сьогодні в Україні немає в цілому великого промислового виробництва шкла. А все, що ми зараз маємо, це імпорт. При тому, що пісок, як ключовий елемент сировини для такого виробництва, є на території Львівської області.

Крім того, якщо говорити про західний регіон в цілому, то тут традиційно розвинута легка промисловість – виготовлення одягу, меблів та речей загального вжитку.

Однак є проблема у тому, що вся сировина, яка використовується для виробництва, в абсолютній більшості є імпортом.

Тому для того, щоб Україна глобально конкурувала на світовому й на локальному ринках, потрібні інвестиції у напрямку сировини. А це розробка та виготовлення тканин власноруч,

– резюмує пан Антон.

В Україні є й позитивні ініціативи щодо підвищення кваліфікації персоналу, щодо підготовки менеджменту середнього рівня та технічних працівників .

. За минулий рік Україна наростила експорт з продукції легкої промисловості. Це в першу чергу пов'язано з тим, що більшість компаній відходять від практики переробки сировини до практики виготовлення продукції.

Це цікава галузь для України в цілому саме в частині експортного потенціалу, тому що ми можемо конкурувати з азійським ринком,

– пояснює голова координаційної ради Західноукраїнського офісу EBA.

Річ у тім, що Україна набагато гнучкіша щодо терміну доставки – максимуму 4 тижні у будь-який куточок Європи. Натомість якщо говорити про азійський експорт, то це десь 8 тижнів.

Традиційною, але недофінансованою галуззю, залишається харчова промисловість.

Але ми маючи чи не найбільші можливості задля виготовлення власної сировини сільського господарства, на жаль, досі експортуємо велику її частку замість того, щоб самостійно виготовляти з цієї сировини продукти,

– каже Антон Подільчак.

Водночас щодо великих та глобальних напрямків, то тут головну роль займає промисловість.

Не секрет, що Україна є однією із найбагатших європейських країн на корисні копалини: від традиційних викопних нафти та газу до металів. Втім за словами Подільчака, це надзвичайно капіталомістка галузь.

Які є переваги та недоліки ведення бізнесу в Україні

Водночас бізнесменка Марія Мулява назвала декілька переваг та недоліків ведення та розвитку бізнесу в Україні. Зокрема, якщо ситуація з податками в Україні доволі сприятлива для старту власної справи, то нестача фінансування та відсутність пільг для інвесторів все руйнують.

Переваги:

Україна попри все має низькі податки, а це низький податок на прибуток, якщо звернути увагу на інші європейські країни. Оплата праці, адже середня зарплата у виробничій сфері в Україні становить приблизно від 25 тисяч до 35 тисяч гривень, що за офіційним курсом долара – від 591 долара до майже 830 доларів, станом на 15 січня. Натомість така зарплата, наприклад, в Польщі – вже від 1 300 доларів до 1 900 доларів. Саме тому це заохочує іноземні компанії вкладатися в трудомісткий бізнес в Україні, пов'язаний з виробництвом. В Україні є наявність кваліфікованої робочої сили в порівнянні з іншими країнами зі схожим рівнем доходу на людину.

Якщо Україну розглядають, як країну для інвестувань поруч з іншими країнами, наприклад, Північ Африки, Туніс, Марокко, Єгипет, Туреччина, чи далі на схід, то кваліфікація працівника в Україні значно вища, як і рівень освіти середньостатистичного працівника.

Крім того, в Україні присутній європейський менталітет, який дозволяє працювати на умовах, до яких звикли країни Європи. Цифровізація країни – це те, чим можна похизуватися, адже такого в інших європейських країнах таке мало де є. Така можливість значно полегшує документообіг, реєстрацію компанії та чимало адміністративних послуг.

Недоліки:

В Україні нестача фінансування: дорогі кредитні ресурси, які стримують можливості до інвестування, до залучення коштів в бізнес. А вартість вже наявних ресурсів просто "вбиває" весь прибуток, який очікується. Корумпована судова влада й слабкий захист інтересів інвестора. Бракує пільг для інвесторів та податку на прибуток. Також не вистачає пільг на закупівлю основних засобів, тобто капітальних інвестицій.

У яких країнах вести бізнес найкраще

За словами Муляви, насамперед перед початком власної справи варто оцінити, де твоя бізнес-ідея буде конкурентоздатною та де її можна буде продати з більшою маржинальністю. З іншого боку, звертають увагу ще й безпосередньо на країни, де менші податки та менші ризики входу на ринок.

Європейські країни, які оточують Україну, вони пропонують найнижчі у порівнянні з іншими податки. Крім того, є ще International Tax Competitiveness Index, за яким можна визначити конкурентність податків щороку по країнах. В цьому індексі беруть участь всі компанії з організації економічної служби праці,

– пояснює пані Марія.

Відповідно до рейтингу, 11-й рік поспіль найкращою країною по податках є Естонія. Далі по списку йдуть Латвія, Литва, Швейцарія та Нова Зеландія.

А з сусідніх з Україною країн у першу десятку входять Чехія, Словаччина та Угорщина.

Чехія має загалом 21% податку на прибуток, а Польща – 19%. В Естонії та Латвії цей податок становить 20%. Угорщина має взагалі лише 9%. Водночас хоч Румунія не входить до індексу, її податок на прибуток становить 10%, як і податок з доходів фізичних осіб.

Марія Мулява додає, що найближчою по духу для України є Польща, яка є нашим багаторічним партнером. І якщо говорити про відкриття бізнесу саме там, то перевагою буде відсутність мовного бар'єру у порівнянні з Румунією. Крім того, в Чехії та Словаччині також менший мовний бар'єр.

Які податки враховують при складанні International Tax Competitiveness Index Це корпоративний податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, податки на нерухомість та ПДВ.

Скільки грошей потрібно для старту власної справи

За словами Муляви, будь-який посередницький бізнес вимагає чи не найменше капітальних інвестицій. Також до цієї когорти входить й освітній бізнес, онлайн-бізнес, або ж той, який вимагає використання власних професійних навичок, як IT.

Загалом, в кожній країні є мінімальний капітал, який ти повинен принести при реєстрації компанії. І дуже часто цей мінімальний статутний капітал є зовсім невеликий. Це може бути навіть до 500 євро по різних країнах. Звичайно, залежно від видів діяльності,

– каже бізнесменка.

Водночас Марія Мулява додає, що починати бізнес, не маючи у кишені хоча б 50 тисяч євро, не варто. Всі реєстраційні формальності, набір персоналу, перший й другий місяць оплат працівникам – це все "з'їсть" суму капіталу дуже швидко.

А на думку Антона Подільчака, станом на сьогодні є низка міжнародних проєктів, які допомагають фінансово у створенні власної справи. Є досить серйозна державна підтримка до стимулювання малого бізнесу, а також чимало програм підтримки ветеранів й тимчасово переміщених осіб.

Де є можливість інвестування, то можна починати насправді із 400 – 500 тисяч гривень. В основному це буде або сервісні послуги або ж виробництво монопродукту,

– каже підприємець.

Крім того, якщо є бізнес-ідея та бажання розвивати справу, то малий макробізнес можна відкривати мало не без грошей. Капітал може бути навіть мінімальним – десь 200 – 300 тисяч гривень.

Як на бізнес можуть вплинути кризові ситуації у 2025 році

За словами Подільчака, великі політичні зміни цьогоріч звичайно, що можуть викликати серйозні питання. Однак разом з тим, не спостерігається глобальної тенденції на сповільнення європейської економіки.

Річ у тім, що 2024 рік був позитивним, якщо взяти макроекономічну ситуацію в Штатах. Але на 2025 рік поки не відомо, адже тут матиме вплив "ризик Трампа".

Якщо ж новий президент відкриє "економічний фронт" проти всього світу, тобто Європи та Китаю, то хоч і важко буде оцінити, який це матиме вплив, але він однозначно буде негативним,

– запевняє Антон Подільчак.

Разом з тим, на думку експерта, з точки зору геополітики Трамп буде "боротися" саме з Китаєм, як з глобальним гравцем, адже "боротися" на додаток ще й проти Євросоюзу точно не вийде.

Нагадуємо! Дональд Трамп знову став президентом США. Його політика передбачає введення мит на імпортні товари, зокрема й на європейські, якщо Європа не закуповуватиме американську нафту і газ.