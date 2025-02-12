Японія просить зняти мита

Свою стурбованість ситуацією також висловили міністр фінансів Кацунобу Като та головний секретар Кабінету міністрів Йосімаса Хаясі. За словами Хаясі, офіційний запит на звільнення Японії від тарифів було передано через посольство Японії у Вашингтоні, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нові мита у розмірі 25% на імпорт сталі та алюмінію до США набудуть чинності 12 березня. Поки що жодних виключень для окремих країн не передбачено.

За інформацією Nippon Export and Investment Insurance, державної страхової компанії, японські металургійні підприємства та торгові фірми, які можуть втратити контракти через нові тарифи, отримають компенсацію за частину втрачених доходів.

Подібні заходи вже застосовувалися у 2018 році, коли США під керівництвом Дональда Трампа також підвищували мита на метали.

Торгівля Японії та США

Нагадаємо, у 2018 році адміністрація Трампа запровадила мита на сталь та алюміній для основних торгівельних партнерів, включно з ЄС і Японією, посилаючись на питання національної безпеки.

Під час президентства Джо Байдена вдалося досягти компромісу, що дозволив більшості японських виробників експортувати сталь до США без додаткових мит.

Цікаво! У 2024 році Японія експортувала до США 1,1 мільйона тонн сталі на суму 303 мільярди єн (приблизно 2 мільярди доларів) та 74 565 тонн кольорових металів, включно з алюмінієм, на суму 179 мільярдів єн. Ці обсяги становили 1,4% і 0,8% від загального японського експорту до США відповідно.