Япония просит снять пошлины

Свою обеспокоенность ситуацией также выразили министр финансов Кацунобу Като и главный секретарь Кабинета министров Йосимаса Хаяси. По словам Хаяси, официальный запрос на освобождение Японии от тарифов был передан через посольство Японии в Вашингтоне, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также "Мы говорим о конкретных деньгах": Зеленский ответил зачем Украина должна предоставлять ископаемые США

Новые пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия в США вступят в силу 12 марта. Пока никаких исключений для отдельных стран не предусмотрено.

По информации Nippon Export and Investment Insurance, государственной страховой компании, японские металлургические предприятия и торговые фирмы, которые могут потерять контракты из-за новых тарифов, получат компенсацию за часть потерянных доходов.

Подобные меры уже применялись в 2018 году, когда США под руководством Дональда Трампа также повышали пошлины на металлы.

Торговля Японии и США

Напомним, в 2018 году администрация Трампа ввела пошлины на сталь и алюминий для основных торговых партнеров, включая ЕС и Японию, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

Во время президентства Джо Байдена удалось достичь компромисса, что позволило большинству японских производителей экспортировать сталь в США без дополнительных пошлин.

Интересно! В 2024 году Япония экспортировала в США 1,1 миллиона тонн стали на сумму 303 миллиарда иен (примерно 2 миллиарда долларов) и 74 565 тонн цветных металлов, включая алюминий, на сумму 179 миллиардов иен. Эти объемы составляли 1,4% и 0,8% от общего японского экспорта в США соответственно.