Почему Испания отказала венгерской компании

Согласно заявлению испанского правительства, предложение от венгерской компании содержит "непреодолимые риски" для общественного порядка.

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Интересно! Для блокировки сделки Испания воспользовалась временными правилами со времен пандемии Covid-19. Это позволяет блокировать поглощения местных корпораций иностранными компаниями из Евросоюза, а срок действия этих правил закончится в конце года.

Главная проблема то, что компания Ganz-Mavag имеет связи с государственным руководством Венгрии.

Известно, что венгерский бизнес принадлежит частному инвестиционному фонду, что управляется государственной нефтяной компанией Mol Nyrt.

Таким образом, руководство Mol Nyrt связано с премьер-министром Венгрии – Виктором Орбаном.

Напоминаем! Венгерская компания намеревалась купить испанскую вагоностроительную компанию Talgo за 600 миллионов евро в начале весны. Кроме того, среди претендентов была еще чешская Skoda Transportation, которая предложила "бизнес-объединение" двух компаний. Впрочем, предложение было отклонено советом директоров испанской компании.